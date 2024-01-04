Горлов Тимофей
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1830
Дочь: Горлова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Горлова -- Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горлова -- Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
1859 в крестных
Смерть
Неизвестно