Горлов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлов Тимофей

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1830

Дочь: Горлова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Горлова -- Параскева

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлова -- Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в крестных
Смерть
Неизвестно
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