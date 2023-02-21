Акиев Акоза Акиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиев Акоза Акиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

15.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Акий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аймелык

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.01.1943
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