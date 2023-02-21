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Акиев Акоза Акиевич
Акиев Акоза Акиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
15.01.1943
Пол
Мужской
Отец
Акий
Мать
Не указана
Дети
Аймелык
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Акий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Аймелык
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.01.1943
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