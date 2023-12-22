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Зубов Николай Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1763

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Зубов Александр Николаевич

Мать: Зубова Елизавета Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1782
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Снискал уважение сослуживцев своим огромным ростом и недюжинной телесной силой.
Место жительства
1793
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После сближения младшего брата Платона с императрицей Екатериной Алексеевной возведён в графское Священной Римской империи достоинство.
Бракосочетание
1794

Жена: Зубова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1796
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После смерти Екатерины, надеясь заслужить благосклонность её сына Павла, Зубов первым приехал с известием в Гатчинский дворец. Будущий император решил, что Зубов приехал арестовать его, и поначалу отк... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Сын: Зубов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Зубов Платон Николаевич

Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
?.11.1800
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вернулся в столицу и, заручишись финансовой поддержкой английского посла лорда Уитворта, который состоял в связи с его сестрой Ольгой Жеребцовой, вступил в заговор с графом Паленом относительно физиче... Показать все
Место жительства
11.03.1801
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Заговорщики ворвались в спальню императора Павла I, и Зубов ударил монарха в висок массивной золотой табакеркой. Государь упал без чувств, после чего его задушили. При Александре I Зубов не пользовалс... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Леонтьева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Талызина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1804

Сын: Зубов Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1805
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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