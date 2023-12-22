Зубов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Военная служба
1782
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Снискал уважение сослуживцев своим огромным ростом и недюжинной телесной силой.
Место жительства
1793
После сближения младшего брата Платона с императрицей Екатериной Алексеевной возведён в графское Священной Римской империи достоинство.
Бракосочетание
1794
Место жительства
1796
После смерти Екатерины, надеясь заслужить благосклонность её сына Павла, Зубов первым приехал с известием в Гатчинский дворец. Будущий император решил, что Зубов приехал арестовать его, и поначалу отк... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Сын: Зубов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна
Титул: граф.
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна
Место жительства
?.11.1800
Вернулся в столицу и, заручишись финансовой поддержкой английского посла лорда Уитворта, который состоял в связи с его сестрой Ольгой Жеребцовой, вступил в заговор с графом Паленом относительно физиче... Показать все
Место жительства
11.03.1801
Заговорщики ворвались в спальню императора Павла I, и Зубов ударил монарха в висок массивной золотой табакеркой. Государь упал без чувств, после чего его задушили. При Александре I Зубов не пользовалс... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Леонтьева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Талызина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Зубов Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Зубова Наталья Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1805