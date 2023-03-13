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Киселевъ Илья

Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Киселевъ Егоръ

Мать: Киселева Дарья Архипова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1777

Сын: Киселевъ Петръ

Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1784

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Киселевъ Игнатий

Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Федосья Иванова

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