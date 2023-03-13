Киселевъ Илья
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Киселевъ Егоръ
Мать: Киселева Дарья Архипова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1777
Сын: Киселевъ Петръ
Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1784
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Киселевъ Игнатий
Мать ребёнка: Киселева Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Федосья Иванова