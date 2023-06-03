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Кудринская Александра Ивановна
Кудринская Александра Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Кудринский Иван Никонорович
1920 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Кудринский Иван Никонорович
Мать: не указана
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