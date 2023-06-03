Кудринская Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудринская Александра Ивановна

Кудринская Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Кудринский Иван Никонорович

Мать: не указана