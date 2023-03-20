Шестакова Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Шестаков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Шестаков Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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