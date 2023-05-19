Гречко Андрей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречко Андрей Антонович

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Место рождения

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

17.10.1903

Дата смерти

26.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1903
Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1921 по 1922
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1924
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
По 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1953
Германия
Место жительства
С 1957 по 1976
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.04.1976
Москва, город федерального значения Москва
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