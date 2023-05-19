Гречко Андрей Антонович
Место рождения
Дата рождения17.10.1903
Дата смерти26.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1921 по 1922
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
С 1924
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
По 1936
Место жительства
С 1945
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1953
Германия
Место жительства
С 1957 по 1976
Смерть
26.04.1976