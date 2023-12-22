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Брехов Петр Алексеевич

Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1853

Жена: Брехова Хиония Яковлевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
возраст невесты на дату брака указан 21 год
Рождение ребёнка
11.04.1867

Дочь: Бабина Александра Петровна

Мать ребёнка: Брехова Хиония Яковлевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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