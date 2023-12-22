Брехов Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1853
Жена: Брехова Хиония Яковлевна
возраст невесты на дату брака указан 21 год
Рождение ребёнка
11.04.1867
Дочь: Бабина Александра Петровна
Мать ребёнка: Брехова Хиония Яковлевна
Смерть
Неизвестно