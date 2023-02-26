Борисов Иван Борисов
Место рождениясельцо Сосновка Калужской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Сосновка Калужской губ.
Бракосочетание
12.02.1907
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1911
Сын: Борисов Иван Иванов
Мать ребёнка: Борисова Татьяна Андреева
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно