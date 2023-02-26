Борисов Иван Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Иван Борисов

Место рождения

сельцо Сосновка Калужской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Сосновка Калужской губ.
Бракосочетание
12.02.1907

Жена: Борисова Татьяна Андреева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1911

Сын: Борисов Иван Иванов

Мать ребёнка: Борисова Татьяна Андреева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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