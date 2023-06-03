Аладьин Яков Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Аладьин Федот Авдеевич
Мать: Аладьина Акилина
Рождение ребёнка
Около 30.11.1815
Дочь: Аладьина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1818
Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
18.06.1820
Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 10.11.1822
Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Аладьин Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1828
Дочь: Зенкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Аладьина Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Аладьина Параскева
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Аладьина Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аладьина Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно