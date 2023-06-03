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Аладьин Яков Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Аладьин Федот Авдеевич

Мать: Аладьина Акилина

Рождение ребёнка
Около 30.11.1815

Дочь: Аладьина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1818

Сын: Аладьин Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1820

Сын: Аладьин Ульян Яковлевич

Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.11.1822

Сын: Авдеев Потап Яковлевич

Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Аладьин Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Аладьина Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1828

Дочь: Зенкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Аладьина Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Аладьина Параскева

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Аладьин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Аладьина Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аладьина Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аладьина Мавра Михайловна

Смерть
Неизвестно