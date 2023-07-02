Коровина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Коровина Лидия Матвеевна

Отец ребёнка: Коровин Матвей Евгеньевич

Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Коровин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Коровин Матвей Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.05.1927

Дочь: Терешкович Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Коровин Матвей Евгеньевич

Смерть
Неизвестно