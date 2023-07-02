Коровина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Коровина Лидия Матвеевна
Отец ребёнка: Коровин Матвей Евгеньевич
Рождение ребёнка
02.11.1923
Сын: Коровин Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Коровин Матвей Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.05.1927
Дочь: Терешкович Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Коровин Матвей Евгеньевич
Смерть
Неизвестно