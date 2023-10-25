Попова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Попов Фаддей Елисеевич

Отец ребёнка: Попов Елисей Степанов

Рождение ребёнка
1710

Сын: Попов Савва Елисеевич

Отец ребёнка: Попов Елисей Степанов

Рождение ребёнка
1717

Сын: Попов Семен Елисеевич

Отец ребёнка: Попов Елисей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Елисей Степанов

Смерть
Неизвестно
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