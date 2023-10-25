Попова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Попов Елисей Степанов
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Попов Елисей Степанов
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Попов Елисей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно