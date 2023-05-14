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Самошина Дарья Максимовна
Самошина Дарья Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2009
Пол
Женский
Отец
Самошин Максим Анатольевич
1978 г.р.
Мать
Самошина Анастасия Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009
Отец:
Самошин Максим Анатольевич
Мать:
Самошина Анастасия Александровна
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