Приезжих Мартын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Приезжих Пелагея Фролова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приезжих Пелагея Фролова
урядник станицы Михайло-Семеновская на 1903 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приезжих Пелагея Фролова
казак станицы Михайло-Семеновская
Смерть
Неизвестно