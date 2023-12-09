Приезжих Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приезжих Мартын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Приезжих Андрей Мартынов

Мать ребёнка: Приезжих Пелагея Фролова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приезжих Макар Мартынов

Мать ребёнка: Приезжих Пелагея Фролова

урядник станицы Михайло-Семеновская на 1903 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приезжих Лука Мартынов

Мать ребёнка: Приезжих Пелагея Фролова

казак станицы Михайло-Семеновская
Смерть
Неизвестно
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