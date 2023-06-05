Федурин Яков
Место рожденияШенкурский район, деревня Оладинская, Литвиновский с/с
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шенкурский район, деревня Оладинская, Литвиновский с/с
Рождение ребёнка
1881
Сын: Федурин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Федурина Мария
Деревня Алачинская
Работа или профессия
Неизвестно