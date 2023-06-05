Федурин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федурин Яков

Место рождения

Шенкурский район, деревня Оладинская, Литвиновский с/с

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шенкурский район, деревня Оладинская, Литвиновский с/с
Рождение ребёнка
1881

Сын: Федурин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Федурина Мария

Деревня Алачинская
Работа или профессия
Неизвестно