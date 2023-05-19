Зубков Филипп Иванов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Зубков Иван Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Филиппова
Мать ребёнка: Зубкова Анастасия Никифорова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Зубкова Анастасия Никифорова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Зубкова Анастасия Никифорова
Место жительства
1858
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно