Зубков Филипп Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубков Филипп Иванов

Зубков Филипп Иванов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Зубков Иван Иванов

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Филиппова

Мать ребёнка: Зубкова Анастасия Никифорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зубков Степан Филиппов

Мать ребёнка: Зубкова Анастасия Никифорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Зубков Поликарп Филиппов

Мать ребёнка: Зубкова Анастасия Никифорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Анастасия Никифорова

Смерть
Неизвестно