Соколова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Елена Владимировна

Соколова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.2011

Дочь: Соколова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.2011

Дочь: Соколова Мария Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2015

Сын: Соколов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности