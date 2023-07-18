Соколова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.2011
Дочь: Соколова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.2011
Дочь: Соколова Мария Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2015
Сын: Соколов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности