Елясина (Бывшая Федякина) Евдокия Андреевна (Николаевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1893
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1893
Отец: не указан
Бракосочетание
06.11.1912
Рождение ребёнка
25.08.1913
Сын: Елясин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Елясин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Елясин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.02.1918
Сын: Елясин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Елясин Александр Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920