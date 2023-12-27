Елясина (Бывшая Федякина) Евдокия Андреевна (Николаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Бывшая Федякина) Евдокия Андреевна (Николаевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1893

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1893

Отец: не указан

Мать: Федякина (бывшая Попунова) Мария Ивановна

Бракосочетание
06.11.1912

Муж: Елясин Александр Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Елясин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Елясин Александр Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Елясин Александр Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Елясин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Елясин Александр Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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