Матвей Никаноров
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Никанор Сафронов
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.11.1840
Жена: Марина Олимпиева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно