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Матвей Никаноров

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Никанор Сафронов

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.11.1840

Жена: Марина Олимпиева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно