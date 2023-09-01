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Ипатов Андрей Валерьевич
Ипатов Андрей Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1989
Пол
Мужской
Отец
Ипатов Валерий Николаевич
1962 г.р.
Мать
Ипатова Альбина Анатольевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1989
Отец:
Ипатов Валерий Николаевич
Мать:
Ипатова Альбина Анатольевна
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