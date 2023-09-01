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Ипатов Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1989

Отец: Ипатов Валерий Николаевич

Мать: Ипатова Альбина Анатольевна

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