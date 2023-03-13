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Агрофена
Агрофена
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
1813
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Анисья
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
?
Мать:
Анисья
Александровка
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