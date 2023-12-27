Серов Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиПосле ?.12.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1892
Сын: Серов Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Серова Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1899
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.12.1902