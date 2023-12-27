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Серов Василий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

После ?.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1892

Сын: Серов Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Серова Екатерина Георгиевна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1899

Сын: Серов Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Екатерина Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После ?.12.1902
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