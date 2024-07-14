Баженова (Поздеева) Агриппина Тихонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смерти28.02.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
из починка Гулекшурского
Бракосочетание
11.01.1831
Рождение ребёнка
04.12.1831 ст.
Дочь: Баженова (Баженова) Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов
Смерть
28.02.1888 ст.