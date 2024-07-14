Баженова (Поздеева) Агриппина Тихонова Около 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженова (Поздеева) Агриппина Тихонова

Место рождения

Гулекшур, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

28.02.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулекшур, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
из починка Гулекшурского
Бракосочетание
11.01.1831

Муж: Баженов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
04.12.1831 ст.

Дочь: Баженова (Баженова) Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
28.02.1888 ст.
Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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