Вонсович Михаил (Михась)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Упоминание
Неизвестно
Полевая Слободка, Житомирська область
Жил в гражданском браке с Марией, родился сын Василий Погорильчук, уехал в Калининград или в Польшу, где завел другую семью. Воевал за Польшу в ВОВ
Место жительства
Неизвестно
Родился на Украине в с. Полевая Слободка, потом жил в Константиновке, рядом с г. Смела