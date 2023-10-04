Вонсович Михаил (Михась) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вонсович Михаил (Михась)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Wąsowicz Вонсович Петр

Мать: Вонсович Wąsowicz (домбровская) Марина

Развод
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Упоминание
Неизвестно
Полевая Слободка, Житомирська область
Жил в гражданском браке с Марией, родился сын Василий Погорильчук, уехал в Калининград или в Польшу, где завел другую семью. Воевал за Польшу в ВОВ
Место жительства
Неизвестно
Родился на Украине в с. Полевая Слободка, потом жил в Константиновке, рядом с г. Смела
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