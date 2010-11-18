Вансецкая (Бурдусова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вансецкая (Бурдусова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1936

Дата смерти

18.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936

Отец: не указан

Мать: Бурдусова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вансецкий Эдуард Всеволодович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вансецкий Эдуард Всеволодович

Рождение ребёнка
01.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.11.2010
Москва, город федерального значения Москва

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