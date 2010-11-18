Вансецкая (Бурдусова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1936
Дата смерти18.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вансецкий Эдуард Всеволодович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.11.2010
Москва, город федерального значения Москва