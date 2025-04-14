Алымова Анна Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Алымов Иван Николаевич1794 г.р.
Дети
Алымов Платон Иванович06.08.1828 г.р.
Алымов Николай Иванович29.10.1829 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1828
Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.1829
Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1832
Дочь: Алымова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1835
Сын: Алымов Ростислав Иванович
Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно