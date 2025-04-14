Алымова Анна Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Алымова Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Алымов Иван Николаевич1794 г.р.
Дети
Алымов Платон Иванович06.08.1828 г.р.
Алымов Николай Иванович29.10.1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алымов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.1828

Сын: Алымов Платон Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.1829

Сын: Алымов Николай Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.1832

Дочь: Алымова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1835

Сын: Алымов Ростислав Иванович

Отец ребёнка: Алымов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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