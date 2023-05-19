Копычева (Дерюгина) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Копычева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Копычев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Копычев Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копычев Иван Никитич
Смерть
1786