Копычева (Дерюгина) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева (Дерюгина) Евфимия Ивановна

Место рождения

Дерюгино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Дерюгино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Копычева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Копычев Иван Никитич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Копычев Иван Иванович

Отец ребёнка: Копычев Иван Никитич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Иван Никитич

Смерть
1786