Фейсханов Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФейсханов Хусаин

Фейсханов Хусаин

avatar

Место рождения

с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о

Дата рождения

28.01.1943

Дата смерти

04.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1943

Отец: Фейсханов Абдулла

Мать: Фейсханова (Бедретдинова) Зухра

Бракосочетание
29.07.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.