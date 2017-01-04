Фейсханов Хусаин
Место рожденияс.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Дата рождения28.01.1943
Дата смерти04.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1943
Отец: Фейсханов Абдулла
Бракосочетание
29.07.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.01.2017