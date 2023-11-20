Schroeder John Henry
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Schroeder Clara Ceccilia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Schroeder Clara Ceccilia
Смерть
1949