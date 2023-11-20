Schroeder John Henry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schroeder John Henry

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Schroeder Clara Ceccilia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Schroeder Clara Ceccilia

Смерть
1949
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