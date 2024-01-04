Телегина (Еромолова) Фиона Xioнiя Феона Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Еромолова) Фиона Xioнiя Феона Димитриева

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

13.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.11.1909 ст.

Муж: Телегин Игнатий Иванович

Фонд 627 Опись 273 Дело 182, стр. 147 об, 148
Рождение ребёнка
16.10.1910 ст.

Сын: Телегин Андрей Игнатович

Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1915 ст.

Сын: Телегин Георгий Игнатович

Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1917

Сын: Телегин Симеон Игнатович

Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бебеева Зинаида Игнатова

Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: В Баку Сын Жил

Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Мария Игнатова

Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Игнатова

Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович

Смерть
13.08.1973
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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