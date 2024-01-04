Телегина (Еромолова) Фиона Xioнiя Феона Димитриева
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смерти13.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1909 ст.
Фонд 627 Опись 273 Дело 182, стр. 147 об, 148
Рождение ребёнка
16.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1915 ст.
Сын: Телегин Георгий Игнатович
Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1917
Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бебеева Зинаида Игнатова
Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: В Баку Сын Жил
Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Мария Игнатова
Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Игнатова
Отец ребёнка: Телегин Игнатий Иванович
Смерть
13.08.1973