Волкова (Горелова) Наталья
Место рожденияРоссия, Тульская обл.
Дата рождения07.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1973
Отец: Горелов Владимир
Мать: Горелова (Рудакова) Нина
Развод
Неизвестно
Муж: Сахаров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахаров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Алексей
Рождение ребёнка
25.02.1991
Отец ребёнка: Волков Алексей
Рождение ребёнка
11.11.1995
Дочь: Гусева (Волкова) Ирина
Отец ребёнка: Волков Алексей