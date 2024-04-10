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Волкова (Горелова) Наталья

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Место рождения

Россия, Тульская обл.

Дата рождения

07.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1973

Отец: Горелов Владимир

Мать: Горелова (Рудакова) Нина

Развод
Неизвестно

Муж: Сахаров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей

Рождение ребёнка
25.02.1991

Сын: Волков-Сахаров Дмитрий

Отец ребёнка: Волков Алексей

Рождение ребёнка
11.11.1995

Дочь: Гусева (Волкова) Ирина

Отец ребёнка: Волков Алексей

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