(Сыч) Ольга Андреевна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Васильев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно