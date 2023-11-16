(Сыч) Ольга Андреевна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сыч) Ольга Андреевна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1933

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Васильев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Михаил Федорович

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