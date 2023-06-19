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Гуселетов Иван Иванович

Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуселетов Александр Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Екатерина Васильевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуселетов Павел Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Екатерина Васильевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуселетова Екатерина Васильевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
в 95 лет