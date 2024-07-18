(Кара) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1926
Дата смертиДо 2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фарзалиев Атахан
Рождение ребёнка
06.08.1956
Отец ребёнка: Сташкевич Юрий Иванович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: (Сташкевич) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Сташкевич Юрий Иванович
Смерть
До 2016