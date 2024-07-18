(Кара) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кара) Анна Федоровна

(Кара) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1926

Дата смерти

До 2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
1962 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фарзалиев Атахан

Рождение ребёнка
06.08.1956

Сын: Сташкевич Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Сташкевич Юрий Иванович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: (Сташкевич) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Сташкевич Юрий Иванович

Смерть
До 2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.