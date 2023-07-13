Гурьев Арсений Семёнович
мужской, родился 1849
умер Неизвестно
ОтецГурьев Семён Александрович?.04.1814 г.р.
Дети
Гурьев Клавдий Арсеньевич1880 г.р.
Гурьев Арсений Арсеньевич1882 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Гурьев Семён Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гурьев Клавдий Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гурьев Арсений Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гурьев Мстислав Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гурьева Ксения Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гурьев Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно