Гурьев Арсений Семёнович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьев Арсений Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1849

умер Неизвестно

Отец
Гурьев Семён Александрович?.04.1814 г.р.
Дети
Гурьев Клавдий Арсеньевич1880 г.р.
Гурьев Арсений Арсеньевич1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Гурьев Семён Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гурьев Клавдий Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Гурьев Арсений Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гурьев Мстислав Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гурьева Ксения Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гурьев Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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