Гурьев Арсений Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Гурьев Семён Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гурьев Клавдий Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гурьев Арсений Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гурьев Мстислав Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гурьева Ксения Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гурьев Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно