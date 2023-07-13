Гурьев Арсений Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьев Арсений Семёнович

Гурьев Арсений Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Гурьев Семён Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гурьев Клавдий Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Гурьев Арсений Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гурьев Мстислав Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гурьева Ксения Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гурьев Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно