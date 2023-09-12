Михин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихин Федор

Михин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евграфова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Булыгино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михин Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close