Агапова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1805 ст.
Дата смерти01.06.1807 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1805 ст.
Отец: Агапов Андрей Никитич
Мать: Агапова Анна Семеновна
Восприемник: Красноярского мещанина Матвея Никитина жена Матрона Зузилина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 126 номер 8
Смерть
01.06.1807 ст.
умерла в возрасте 3 лет в карантине от бубонной чумы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 194 номер 116