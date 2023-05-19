Агапова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Анна Андреевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.01.1805 ст.

Дата смерти

01.06.1807 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1805 ст.

Отец: Агапов Андрей Никитич

Мать: Агапова Анна Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского мещанина Матвея Никитина жена Матрона Зузилина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 126 номер 8
Смерть
01.06.1807 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 3 лет в карантине от бубонной чумы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 194 номер 116