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Белов Алексей Анатольевич

Место рождения

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 197

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 197

Отец: Белов Анатолий Матвеевич

Мать: Белова Нина Петровна

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 28.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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