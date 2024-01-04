Белов Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 197
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 197
Отец: Белов Анатолий Матвеевич
Мать: Белова Нина Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 28.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности