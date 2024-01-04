Чермных (Чиркова) Параскева Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧермных (Чиркова) Параскева Тихоновна

Чермных (Чиркова) Параскева Тихоновна

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Чирков Тихон Васильев

Мать: не указана

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Безштанных, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close