Лис Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лис Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1978

Дочь: Шиленок Анжела Фёдоровна

Отец ребёнка: Лис Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Змушко Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Лис Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршак Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Лис Фёдор

Смерть
Неизвестно
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