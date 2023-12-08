Таланкин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Таланкин Игорь
Мать ребёнка: Таланкина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таланкин Михаил?
Мать ребёнка: Таланкина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таланкина Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Цирковой артист, акробат
Смерть
Неизвестно