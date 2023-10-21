Сарапкин Лука Дмитриевич
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сарапкин Дмитрий Макарович
Мать: Пелагея Васильевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
02.01.1885
Дочь: Сиглитикия Лукинична
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
03.06.1890
Дочь: Акилина Лукинична
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
26.07.1892
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
31.08.1899
Сын: Сарапкин Сафон Лукич
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1903
Дочь: Параскева Лукинична
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно