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Сарапкин Лука Дмитриевич

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарапкин Дмитрий Макарович

Мать: Пелагея Васильевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Сиглитикия Лукинична

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
03.06.1890

Дочь: Акилина Лукинична

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
26.07.1892

Сын: Сарапкин Никанор Лукич

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
31.08.1899

Сын: Сарапкин Сафон Лукич

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: Параскева Лукинична

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапкин Антоний Лукич

Мать ребёнка: Сарапкина Ирина Андреевна

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапкина Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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