Ружников Александр Борисович
Место рожденияг. Саратов
Дата рождения1946
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Саратов
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Ружникова Галина Александровна
Мать ребёнка: Ружникова Маргарита Павловна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Ружников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ружникова Маргарита Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002