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Ружников Александр Борисович

Место рождения

г. Саратов

Дата рождения

1946

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Саратов
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Ружникова Галина Александровна

Мать ребёнка: Ружникова Маргарита Павловна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Ружников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ружникова Маргарита Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ружникова Маргарита Павловна

Смерть
2002
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