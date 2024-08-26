Мартемьянова (Лыскова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Лыскова) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Мартемьянова) Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Плотицына (Мартемьянова) Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Мартемьянова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Мартемьянова) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
После 1915

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