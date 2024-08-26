Мартемьянова (Лыскова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Мартемьянова) Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Плотицына (Мартемьянова) Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Мартемьянова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Мартемьянова) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Григорий Иванович
Смерть
После 1915