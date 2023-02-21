Луитпольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуитпольд

Луитпольд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арнульф злой

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно