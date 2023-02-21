Победённый Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победённый Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Победённый Филимон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бриньковская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Победённый Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно