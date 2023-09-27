Овчинникова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2020
Рождение ребёнка
20.10.2023
Дочь: Овчинникова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Овчинников Антон Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно