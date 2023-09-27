Овчинникова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

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2023 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Антон Анатольевич

Рождение ребёнка
20.10.2023

Дочь: Овчинникова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Овчинников Антон Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Антон Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Антон Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Антон Анатольевич

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