Терехов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1978
Жена: Терехова Раиса Никитична
Рождение ребёнка
22.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова Раиса Никитична
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно