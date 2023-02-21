Терехов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.03.1978

Жена: Терехова Раиса Никитична

Рождение ребёнка
22.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Раиса Никитична

Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно