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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1885

Дата смерти

11.11.1938

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
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Рождение
10.05.1885

Отец: Гамм Яков

Мать: Катарина

Смерть
11.11.1938