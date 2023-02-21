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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.1885
Дата смерти
11.11.1938
Пол
Женский
Отец
Гамм Яков
1842 г.р.
Мать
(Валь) Катарина
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1885
Отец:
Гамм Яков
Мать:
Катарина
Смерть
11.11.1938
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