Борзой Антон Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзой Антон Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Игнат

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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